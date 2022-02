Liveblog Oekraïne

Live - Pentagon waarschuwt dat Russische troepen klaar zijn voor nakende aanval

Beeld via REUTERS

De voormalige Sovjet-republiek Oekraïne zoekt toenadering tot het westen. Dat wil Russisch president Vladimir Poetin vermijden: hij stuurde meer dan 190.000 militairen naar de grensregio. De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict volgt u in deze liveblog.



• Rusland heeft de pro-Russische Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk erkend en stuurt nu troepen ‘om de vrede te handhaven’. De VS noemen dat manoeuvre een ‘invasie’.



• Europa en de VS leggen Rusland sancties op, maar die maken voorlopig weinig indruk op Moskou.



• Lees ook de analyse van Jonathan Holslag: ‘Het is het begin van een oorlog, maar wellicht erger dan de meesten hadden verwacht’



