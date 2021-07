Live - Peil van Maas nu ook kritiek in Limburg, dodentol naar 9: wat we nu weten over het noodweer

▶ Bekijk: hallucinante beelden uit Pepinster

Hoe is de situatie nu?

• Het is afgelopen nacht en vandaag hevig blijven regenen in de provincies Luik, Namen, Luxemburg en Limburg. Intussen veroorzaakt de zware regenval ook in Vlaams-Brabant “rampzalige toestanden”.

• Het noodweer heeft in ons land het leven gekost aan minstens negen personen. In Verviers vielen vijf doden als gevolg van de overstromingen. Een 22-jarige man is verdronken in Eupen. In Aywaille is het lichaam van een 50-jarige man aangetroffen in zijn kelder. Ook in Pepinster werd een levenloos lichaam aangetroffen onder een gedeeltelijk ingestorte brug. In Philippeville is een vijftiger overleden die probeerde takken die een afvoerpijp blokkeerden uit een beek te verwijderen. In Marcourt (Luxemburg) viel mogelijk nog een slachtoffer. Daar zou een meisje van 15 in de Ourthe gevallen zijn.

• In Duitsland kostte het noodweer al het leven aan 42 mensen. In de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen zijn intussen 24 overlijdens gemeld. In het district Ahrweiler, in de deelstaat Rijnland-Palts, werd het dodental donderdag na de middag bijgesteld van vijf naar achttien.

• In Pepinster (Luik) is een tiental huizen ingestort als gevolg van de overstroming van de rivier de Vesder. De hulpdiensten proberen er met bootjes mensen te evacueren. Sommigen wachten bang af op het dak van hun huis.

• Verschillende dorpen zijn geëvacueerd. Ook de inwoners van Luik wordt aangeraden om hun woning te verlaten en zich naar hogergelegen gebieden te begeven.

• De ellende is nog niet voorbij. Ook in de komende uren wordt nog regen verwacht.