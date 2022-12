Live - Opnieuw grootschalige Russische raketaanvallen op heel Oekraïne

Inter­view Mathieu Vandenbulcke Psychiater Mathieu Vandenbulcke: ‘Wanneer mensen verward, nors of apathisch worden, is dat géén normaal onderdeel van het ouder worden’ Psychiater Mathieu Vandenbulcke: ‘Wanneer mensen verward, nors of apathisch worden, is dat géén normaal onderdeel van het ouder worden’