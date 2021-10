Liveblog Proces-De Pauw

Live - Openbaar Ministerie eist één jaar voorwaardelijk tegen Bart De Pauw: ‘Geen monster, eerder een zielige man’

Bart De Pauw verlaat de rechtzaal in Mechelen. Beeld BELGA

Tv-maker Bart De Pauw riskeert een voorwaardelijke celstraf van een jaar, na beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag. De vrouwen die zich burgerlijke partij stelden, deden via hun advocaten hun verhaal. De Pauw was vandaag zelf aanwezig in de rechtbank. Morgen zal hij zich verdedigen.



Volg in het liveblog hieronder het proces en de laatste ontwikkelingen op de voet.