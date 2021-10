Live - Openbaar Ministerie eist één jaar voorwaardelijk tegen Bart De Pauw: ‘Geen monster, eerder een zielig man’

Wat is er vandaag al gebeurd op het proces?

• Bart De Pauw werd bij aankomst geflankeerd door zijn advocaten John Maes en Michael Verhaeghe. “We hebben er vier jaar op moeten wachten”, zei hij. “We hebben ons heel goed voorbereid. Het zal bruut worden, denk ik.”

• Zeven van de negen vrouwen die zeggen slachtoffer te zijn van De Pauw zijn aanwezig. Het gaat om actrices Maaike Cafmeyer, Liesa Naert, Lize Feryn, Ella-June Henrard en de voormalige productiemedewerkers Dymphne Poppe, Ellen Lloyd en Helena De Craemer.

• Volgens de advocate van de vermeende slachtoffers werkte Bart De Pauw volgens een vast patroon. Nog volgens de burgerlijke partijen is De Pauw in 2008 al op de vingers getikt. Hij kan dus niet stellen dat hij dacht dat het telkens met wederzijdse instemming was, is de redenering.

• Aan het einde van de eerste zittingsdag eist het Openbaar Ministerie één jaar voorwaardelijke celstraf. Het OM vindt dat De Pauw op het ontoelaatbare van zijn gedrag moet worden gewezen en daar aan werken, maar benadrukt