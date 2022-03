Liveblog Overlegcomité

Live - Op naar (bijna) volledige vrijheid: coronapas verdwijnt maandag, maskers op meeste plaatsen niet meer verplicht

Federaal premier Alexander De Croo (Open Vld), Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA, r.) en Waals minister-president Elio Di Rupo (PS, l.) tijdens de persconferentie van het vorige Overlegcomité op 11 februari. Beeld BELGA

Het Overlegcomité met daarin de vertegenwoordigers van de verschillende regeringen in ons land zit sinds 13 uur opnieuw samen om zich te buigen over de coronasituatie in België. De topministers hebben hun goedkeuring gegeven voor de overgang naar code geel in de coronabarometer. Volg alle updates over het Overlegcomité hier de hele dag live.