Live - Oekraïne. Zelensky zinspeelt op terugtrekking in geval van omsingeling Bachmoet

Oekraïense troepen zullen zich terugtrekken uit Bachmoet als ze daar dreigen omsingeld te worden. Dat heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky vandaag gesuggereerd tegen journalisten in Warschau. “Voor mij is het het belangrijkste dat we onze soldaten niet verliezen”, benadrukte Zelensky. “En als er een moment is dat het er nog heter aan toegaat en we het gevaar lopen dat we vanwege omsingeling onze troepen zouden kunnen verliezen, dan zouden de generaals daar natuurlijk de juiste bijbehorende beslissingen nemen.”

Russische troepen proberen in de afgelopen weken Bachmoet in te nemen door het stadscentrum gebouw voor gebouw in te nemen. Daarbij lijden ze zware verliezen, maar boeken ze heel langzaam terreinwinst, aldus westerse functionarissen tegen de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die terreinwinst wordt volgens hen “gemeten in meters”. De bewering van Wagner-baas Jevgeni Prigozjin van afgelopen weekend, dat de stad “de jure” was ingenomen, noemen ze “nogal wanhopig”. “Dat was meer voor intern Russisch gebruik.”

Volgens de westerse functionarissen met wie CNN sprak slagen de Oekraïners in Bachmoet er veel beter in dan hun Russische tegenstanders om het aantal slachtoffers beperkt te houden. “We hebben gezien dat ze eenheden in en uit Bachmoet kunnen rouleren. Mensen kunnen uitrusten en herstellen.” Momenteel is de intensiteit van de gevechten iets lager dan eerder, vanwege het weer, de uitputting aan beide zijden, en het verwachte Oekraïense tegenoffensief. In welke mate Bachmoet bij dat offensief betrokken zal zijn, is onduidelijk. De stad is zwaarbeschadigd door de gevechten.

Maarten Albers