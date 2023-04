Live - Oekraïne. Zelensky spreekt op Paaszondag hoop uit dat de oorlog binnen een jaar voorbij is

Er zijn opnieuw geheime Amerikaanse documenten gelekt. Dit keer gaat het om vertrouwelijke stukken die veiligheidsdetails prijsgeven over het Midden-Oosten, China en opnieuw Oekraïne. Dat meldt The New York Times vrijdagavond.

Wat is er gebeurd?

De documenten verschenen vrijdag op Twitter en het internetforum 4chan, schrijft de krant. Volgens The New York Times zeggen analisten dat het gaat om mogelijk meer dan 100 documenten, die gezien de schaal en gevoeligheid van de informatie zeer schadelijk kunnen zijn. Een hoge inlichtingenfunctionaris omschrijft het lek als ‘een nachtmerrie voor de Vijf Ogen (Five Eyes)’, verwijzend naar de inlichtingendiensten van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Nieuw-Zeeland en Canada. Die vijf landen wisselen op grote schaal inlichtingen uit.

Eerder op de dag meldde de krant dat het Amerikaanse ministerie van Defensie een onderzoek is begonnen naar hoe screenshots van top secret-documenten op Twitter en Telegram zijn beland. Het zou gaan om afbeeldingen van documenten over de voorbereiding van een aankomend Oekraïens offensief tegen Rusland, in de vorm van onder meer overzichten van geplande wapenleveranties door de VS en de Navo en troepenaantallen.

Wat staat er in de documenten?

Een van de onderzochte documenten betreft een beoordeling van de luchtverdedigingscapaciteit van Oekraïne. Op één vel, gedateerd 23 februari, staat de vermelding ‘Secret/NoForn’, wat betekent dat het niet bedoeld is om te delen met andere landen.

Mick Mulroy, een voormalige hoge functionaris van het Pentagon, zei dat het lekken van de geheime stukken ‘een aanzienlijke inbreuk op de veiligheid’ vormt die de Oekraïense militaire planning zou kunnen belemmeren, zo schrijft de krant verder. ‘Aangezien het gaat om veel afbeeldingen van documenten, lijkt het erop alsof het een bewust lek is, door iemand die de inspanningen van Oekraïne, de VS en de Navo schade wil toebrengen.’

Wie zit er achter de lekken?

Eerder op vrijdag stelden Oekraïne en de VS dat Rusland achter het lekken zou zitten. Volgens bronnen van The New York Times zijn de documenten op enig moment op sommige plaatsen aangepast. Met name schattingen van Russische oorlogsdoden zouden naar beneden zijn bijgesteld, terwijl het aantal doden aan Oekraïense zijde wordt overschat. Dat zou kunnen wijzen op mogelijke manipulatie, bijvoorbeeld voor een desinformatiecampagne van Rusland of Russische bloggers.