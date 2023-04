Live - Oekraïne. Zelensky aangekomen in Polen • Oekraïense drone neergestort bij Zaporizja

De Russische politie heeft een jonge vrouw aangehouden die ervan wordt verdacht betrokken te zijn geweest bij een fatale aanslag op een Russische 'oorlogsblogger', Vladlen Tatarski. Hij werd zondagavond gedood bij een bomexplosie in een café in Sint-Petersburg waar hij een lezing gaf en vragen beantwoordde. Meer dan dertig mensen raakten gewond bij de explosie, melden de autoriteiten.

De vrouw, de 25-jarige Daria Trepova, wist volgens Russische media het café binnen te komen met het verhaal dat ze Tatarski een borstbeeld als cadeau wilde aanbieden. Dat beeld zou later zijn ontploft. Over haar motief is weinig bekend, maar sommige media berichten dat ze eerder is opgepakt bij een demonstratie tegen de oorlog in Oekraïne en dat haar partner als mogelijke dienstplichtige het land uit is gevlucht.

REUTERS - Een politieagent aan het café in Sint-Petersburg waar de explosie plaatsvond.

Tatarski zag zichzelf als oorlogscorrespondent op sociale media en was een fanatiek voorstander van de oorlog tegen Oekraïne. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de dood van Tatarski, wiens echte naam Maxim Fomin was, bevestigd. Hij had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van invloedrijkste militaire bloggers.

Aan het front in Oekraïne is Tatarski volgens huurlingencommandant Jevgeni Prigozjin herdacht door een Russische vlag met zijn naam erop te hijsen op het gemeentehuis van de fel omstreden plaats Bachmoet. Een vlag met de tekst: "Goede nagedachtenis aan Vladlen Tatarski is zondagavond gehesen in Artemovsk (Russische naam voor Bachmoet, red.)", meldde Prigozjin op sociale media. Hij claimde daarbij de stad formeel te hebben veroverd, maar erkende dat het westelijke deel van de plaats nog altijd in Oekraïense handen is.

Het café in Sint-Petersburg waar de bom ontplofte was ooit van Prigozjin, de huidige eigenaar van de Wagner Groep, het huurlingenbedrijf dat onder meer voor het Kremlin vecht. De organisatoren van de bijeenkomst in het café, de Cyber Front Z-beweging, zeiden volgens lokale media in een reactie dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen, maar dat die onvoldoende zijn gebleken.

