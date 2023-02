Live - Oekraïne. Wagnergroep probeert door te breken bij Bachmoet, situatie ‘extreem gespannen’

Achter­grond Avontuurlijk reizen Vlaamse avonturiers over hun belevenissen ter land, ter zee en in de lucht: ‘Hoe zot is het wat ik heb meegemaakt!’ Vlaamse avonturiers over hun belevenissen ter land, ter zee en in de lucht: ‘Hoe zot is het wat ik heb meegemaakt!’