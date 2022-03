Liveblog Oorlog Oekraïne

Live - Oekraïne. Vrees voor radioactieve rook na bosbranden in de buurt van Tsjernobyl

Archiefbeeld: bosbranden komen in de lente en de zomer wel vaker voor in de verlaten zone rond de kerncentrale. Zo ook in april 2020. Beeld REUTERS

