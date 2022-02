Liveblog Oekraïne

Live - Oekraïne. Voorzitter Europese Commissie: Rusland afgesneden van financiële markten als het Oekraïne aanvalt

Beeld AP

De spanningen rond Oekraïne lopen dag na dag op. De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict volgt u in deze liveblog.



• De voormalige Sovjet-republiek Oekraïne zou graag toetreden tot de NAVO. Dat wil Russisch president Vladimir Poetin koste wat kost vermijden, en hij stuurde meer dan 190.000 militairen naar de grensregio.



• Ook in twee pro-Russische separatistische regio’s in het land - Donetsk en Loehansk - laait het geweld op.



Download de app van De Morgen en krijg als eerste een bericht bij belangrijk nieuws.