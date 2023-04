Live - Oekraïne. VK: Russische legerleider ‘raakt aan grenzen van Kremlins tolerantie voor mislukking’

Het Britse ministerie van Defensie hint in zijn dagelijkse inlichtingenupdate op het mogelijke ontslag van generaal Valeri Gerasimov, Ruslands hoogste militair en sinds begin januari de bevelhebber over de Russische troepen in Oekraïne. De Britten wijzen erop dat het Gerasimovs doelstelling was om middels winteroffensief in Oekraïne de volledige Donbas te veroveren. Maar na tachtig dagen wordt het volgens het ministerie ‘steeds duidelijker dat dit project is mislukt’.

De Britten merken op dat het Russische leger langs verschillende delen van het front in de Donbas slechts marginale terreinwinst heeft geboekt, ten koste van tienduizenden doden en gewonden. De Russen gingen dankzij een ‘gedeeltelijke mobilisatie’ in het najaar met een numeriek overwicht in manschappen de winter in. Maar dat overwicht heeft Gerasimov met zijn gefaalde winteroffensief grotendeels verkwanseld.

Als chef-staf van het Russische leger is Gerasimov sinds 2012 verantwoordelijk voor de modernisering van het leger. In Oekraïne is die modernisering een farce gebleken, en is Gerasimov er als commandant niet in geslaagd om het tij te keren. De Britten suggereren dat hij binnenkort mogelijk de prijs zal betalen voor zijn falen: ‘Na tien jaar als chef-staf is het een reële mogelijkheid dat Gerasimov aan de grenzen raakt van de mate waarin het politieke leiderschap van Rusland mislukking tolereert.’

Maarten Albers