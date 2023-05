Live - Oekraïne. VK bevestigt dat het langeafstandsraketten naar Oekraïne stuurt

Het Russische leger heeft nog een lange weg af te leggen om de zelf opgelegde doelen van de invasie in Oekraïne te bereiken. De belangrijkste taak was de mensen in de Donbas beschermen, heeft Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov gezegd in een interview met de Bosnische tv-zender ATV. "Deels zijn we erin geslaagd deze taak te vervullen, deels zijn we er nog ver van verwijderd", aldus Peskov.

Al van bij het begin van de invasie, in februari vorig jaar, claimt Moskou dat het de mensen in de Donbas (het Donetsbekken in het oosten van Oekraïne) wil beschermen, en dat dat de oorlog, of 'speciale operatie', moet rechtvaardigen.

AFP - Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov.

Het gebrek aan successen aan Russische zijde de voorbije maanden valt te verklaren door het feit dat Rusland, volgens Peskov, geen oorlog aan het voeren was. "Oorlog voeren is iets helemaal anders, het betekent de totale vernieling van infrastructuur, de totale vernieling van steden", beweert de woordvoerder. "Dat doen we niet."

Die uitspraken staan op z'n minst op gespannen voet met de waarheid: de Russische troepen hebben al herhaaldelijk raketten en drones gebruikt om Oekraïense steden en infrastructuur, en dan vooral het elektriciteitsnet, te viseren. Verschillende steden zijn de voorbije maanden platgegooid, en duizenden Oekraïners zijn omgebracht.

Vorige herfst liet de Russische president Vladimir Poetin ook al weten dat Rusland nog niet begonnen is met het voeren van oorlog. Destijds werden die uitspraken gezien als een dreigement, maar sindsdien zijn zijn troepen er niet bepaald in geslaagd veel vooruitgang te maken.