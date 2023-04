Live - Oekraïne. Veroordeelde Russische opposant Kara-Moerza heeft geen spijt: ‘Op een dag zal de duisternis over ons land verdwijnen’

De veroordeelde Vladimir Kara-Moerza blijft geloven dat er een moment komt waarop de verantwoordelijken voor de oorlog in Oekraïne ‘als criminelen zullen worden erkend’. Dat zei de voormalige journalist in zijn laatste toespraak voordat hij vanochtend werd veroordeeld. ‘Ik weet dat er een dag zal komen dat de duisternis over ons land zal verdwijnen’, aldus Kara-Moerza. ‘Deze dag zal net zo onvermijdelijk komen als de lente volgt op zelfs de koudste winter.’

Dat Kara-Moerza’s woorden de buitenwereld hebben bereikt, is te danken aan de Amerikaanse krant The Washington Post, die zijn toespraak in vertaling gepubliceerd heeft. Kara-Moerza is niet verbaasd dat hij vandaag tot een gevangenisstraf van 25 jaar veroordeeld werd. ‘Ik wist het een jaar geleden toen ik in de achteruitkijkspiegel mensen in zwarte uniformen en zwarte maskers achter mijn auto aan zag rennen’, zegt hij. ‘Dit is de prijs om vandaag de dag in Rusland vrijuit te spreken.’

Spijt van zijn oppositiewerk tegen president Vladimir Poetin heeft Kara-Moerza niet. ‘Ik onderschrijf elk woord dat ik heb gesproken en elk woord waarvan ik door deze rechtbank ben beschuldigd’, aldus Kara-Moerza. ‘Ik verwijt mezelf maar één ding: dat het me in de loop van mijn politieke carrière niet is gelukt om genoeg van mijn landgenoten en genoeg politici in de democratische landen te overtuigen van het gevaar dat het huidige regime in het Kremlin vormt voor Rusland en de wereld.’

ANP / EPA - Kremlin-criticus Vladimir Kara-Moerza vandaag in de rechtszaal in gesprek met zijn advocaat.

Pepijn de Lange