Live - Oekraïne. Verenigde Naties stellen gruwelijke oorlogsmisdaden vast: ‘Russische soldaten verkrachtten en folterden zelfs kinderen van 4’

Nieuws Oorlog in Oekraïne ▶ De Croo scherp voor ‘Russische barbaren’ in VN-toespraak: ‘Geen ruimte voor straffeloosheid, ook niet voor de leiders in Moskou’ ▶ De Croo scherp voor ‘Russische barbaren’ in VN-toespraak: ‘Geen ruimte voor straffeloosheid, ook niet voor de leiders in Moskou’