Live - Oekraïne. Verdachte van moord op Russische militaire blogger niet op borgtocht vrij

De Russische vrouw die ervan wordt verdacht de militaire blogger Vladlen Tatarski om het leven te hebben gebracht, komt niet op borgtocht vrij. Dat heeft een Russische rechtbank bepaald.

Volgens Russische aanklagers overhandigde de 26-jarige Daria Trepova begin deze maand een gipsen beeldje met daarin een explosief aan Tatarski, terwijl hij een toespraak hield in een café in St.-Petersburg. De aanklagers zeggen dat ze connecties heeft met de gevangengenomen Kremlin-criticus Alexei Navalny. Diens medewerkers ontkennen dat met klem. Volgens haar man denkt Trepova dat ze geframed is en wist ze niet dat er een explosief in het beeldje zat, zo heeft hij tegen onafhankelijke Russische media gezegd.

Tatarski, die is geboren in de Donbas en voor de invasie zelf aan pro-Russische zijde vocht in Oekraïne, deed vanaf de frontlinie verslag aan meer dan 560 duizend volgers op Telegram. Ook haalde hij een aantal keren scherp uit naar de Russische legertop, die er in zijn ogen een potje van maakte: hij riep zelfs op militaire leiders voor een tribunaal te brengen. Dat voedt de theorie dat hij zou zijn vermoord vanwege zijn kritiek op het reguliere Russische leger.

Op de vraag of ze begrijpt waarom ze is gearresteerd, zei Trepova eerder dat ze ‘op de plek van de moord op Vladlen Tatarski’ was. Vandaag was ze tijdens de korte zitting in de rechtbank aanwezig via een videoverbinding. Daar zei ze dat het haar speet wat er is gebeurd en ze wenste de gewonden die door de explosie vielen een spoedig herstel toe.

Niels Waarlo