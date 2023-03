Live - Oekraïne. Twee burgerdoden en twintig gewonden door Russische aanvallen • Oekraïne herdenkt de bevrijding van Boetsja

Buitenlandse journalisten met een geldige persaccreditatie kunnen hun werk in Rusland voortzetten, meldt het Kremlin vandaag. Of het de zorgen over de veiligheid van journalisten in Rusland in het Westen kan wegnemen, is de vraag.

Gisteren werd bekend dat Russische geheime dienst FSB een journalist van The Wall Street Journal heeft opgepakt en vastgezet. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken is de journalist, Evan Gerhkovich, opgepakt ‘om de media te straffen’. Rusland heeft al vaker buitenlandse journalisten het land uitgezet, maar het is nieuw dat een buitenlandse journalist achter de tralies dreigt te belanden voor een beschuldiging van spionage.

Gershkovich wordt beschuldigd van spionage ‘voor de Amerikaanse overheid’, bewijzen daarvoor leverde de FSB niet. Hem hangt een maximale gevangenisstraf van twintig jaar boven het hoofd.

Tom Kieft

