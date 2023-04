Live - Oekraïne. Situatie in Bachmoet moeilijk, maar onder controle, zegt Oekraïense commandant • Zelensky hoopt dat oorlog binnen een jaar voorbij is

Polen gaat de import van graan uit Oekraïne aan banden leggen en tijdelijk helemaal stopzetten. Dat meldt de Poolse minister van Landbouw, Robert Telus. Aanleiding is de drukkende werking die de import van goedkoop Oekraïens graan heeft op de prijs van Pools graan. De doorvoer van graan naar andere landen blijft volgens Telus wel toegestaan, maar wordt "in beide landen nauwlettend in de gaten gehouden, zodat Oekraïens graan niet in Polen blijft". Telus is pas sinds gisteren minister, nadat zijn voorganger opstapte onder druk van boerenprotesten.

De Russische invasie van Oekraïne heeft grote invloed op de graanhandel. De handel via de Zwarte Zee is door de graandeal tussen Rusland en Oekraïne wel mogelijk, maar flink in volume afgenomen. Daardoor komt meer Oekraïens graan in Centraal-Europa terecht dan voorheen. Dat graan is goedkoper dan de lokale productie. De onrust in de Poolse landbouwsector is een probleem voor de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS), die een grote achterban heeft op het platteland. Dit najaar vinden in Polen parlementsverkiezingen plaats.

Op 31 maart schreven vijf premiers van Centraal-Europese landen, waaronder Polen, een brief aan Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen, waarin zij de EU vroegen de import van Oekraïens graan te beperken. Net als in Polen laat ook in Roemenië de agrarische sector van zich horen: vandaag protesteerden zo’n tweehonderd boeren bij het kantoor van de Europese Commissie in Boekarest.

