Live - Oekraïne schakelt zware Russische mortierwerper uit na blunder journalist • Deportaties naar Rusland vanuit Marioepol ‘in stroomversnelling’

Inter­view De vragen van Proust Dj Hakim Chatar: 'Bij alles denk ik meteen dat het gedaan is. Ik ben zo bang om te sterven of in een rolstoel te belanden'