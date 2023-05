Live - Oekraïne. Russische vrijwilligerskorpsen eisen verantwoordelijkheid op voor aanval op Russische grenspost bij Belgorod

Oekraïne is niet betrokken bij de mogelijke aanval op een grenspost in de Russische provincie Belgorod, schrijft de Oekraïense presidentieel adviseur Mychajlo Podoljak op Telegram. "Oekraïne volgt de situatie in Belgorod aandachtig, maar heeft er niks mee te maken," aldus Podoljak. De adviseur vermoedt dat een "bewapende Russische guerrillabeweging" achter de aanval zit.

Het is nog niet duidelijk wat er precies aan de hand is. Op beelden die via sociale media worden verspreid is te zien hoe gevechtsvoertuigen een Russische grenspost aanvallen. De echtheid van deze beelden is niet onafhankelijk te verifiëren. Volgens Vjatsjeslav Gladkov, de gouverneur van Belgorod, zijn "Oekraïense saboteurs" de grens overgestoken. Moskou heeft het incident bevestigd en beweert dat de "saboteurs" inmiddels uit Rusland zijn verjaagd. Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov denkt dat het doel van de operatie was om de aandacht af te leiden van Bachmoet, dat volgens Moskou sinds zaterdag volledig in Russische handen is.

De Oekraïense militaire veiligheidsdienst GOeR stelt dat de operatie het werk is van twee Russische vrijwilligerskorpsen die actief zijn in Oekraïne. Volgens GOeR-woordvoerder Andriy Joesov gaat het om het extreemrechtse Russische Vrijwilligerskorps en het Vrijheid-van-Rusland-Legioen. Beide groeperingen vechten in Oekraïne aan de kant van Kiev en bestaan uit Russen die zich tegen het Kremlin hebben gekeerd. Joesov zegt dat Oekraïne "de doortastende daden van oppositiegezinde Russen" verwelkomt. Volgens de woordvoerder hebben Russische partizanen geprobeerd een "veiligheidszone" te creëren in de grensregio, zodat Rusland vanaf daar geen aanvallen meer kan uitvoeren op Oekraïne.

Daan de Vries