Live - Oekraïne. Russische drone-aanvallen en explosies in het westen van Oekraïne • Zelensky reist naar Duitsland

Een vliegend object, vermoedelijk een spionageballon, is vanuit Wit-Rusland het Poolse luchtruim binnengekomen. Dat meldt het Poolse ministerie van Defensie zaterdag op Twitter. Het object verdween van de radar in de buurt van de stad Rypin in het centrum van het land, op ongeveer 300 kilometer van de grens met Wit-Rusland. Intussen wordt op de grond gezocht naar de restanten van het object.

De Poolse minister van Defensie Mariusz Błaszczak kreeg recent veel kritiek nadat brokstukken van wat mogelijk een raket is geweest werden gevonden in de bossen bij Zamość, een kleine stad in de buurt van Bydgoszcz. Het ministerie erkende later dat de vermoedelijke raket al op 16 december het Poolse luchtruim was binnengedrongen, maar dat de luchtruimcontrole het ministerie niet onmiddellijk had gewaarschuwd.

Aangezien Polen grenst aan zowel Wit-Rusland als Oekraïne is Warschau extra alert voor inbreuken op zijn luchtruim. In november vorig jaar kwamen twee Polen om het leven toen een Oekraïense afweerraket per ongeluk neerkwam nabij het dorpje Przewodów, niet ver van de grens met Oekraïne.