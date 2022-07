Live - Oekraïne. Russische buitenlandminister kondigt uitbreiding geografische oorlogsdoelen aan • VS sturen 4 extra Himars-raketsystemen

Inter­view Geert Noels Econoom Geert Noels: ‘Wat me het meest stoort is dat politici elkaar voortdurend afbreken en saboteren. Zelfs bínnen de partijen’ Econoom Geert Noels: ‘Wat me het meest stoort is dat politici elkaar voortdurend afbreken en saboteren. Zelfs bínnen de partijen’