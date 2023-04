Live - Oekraïne. Russische bommenwerper schiet per ongeluk op Russische stad

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich blijft voorlopig vastzitten in Moskou. Zijn verzoek om in afwachting van zijn proces te worden vrijgelaten, is vandaag afgewezen door de rechter.

De 31-jarige journalist van The Wall Street Journal werd op 29 maart opgepakt op verdenking van spionage en zit tot in ieder geval 29 mei in voorarrest. Hij kan bij een veroordeling tot twintig jaar celstraf krijgen. Gershkovich en zijn werkgever ontkennen dat er is gespioneerd, maar volgens het Kremlin is de Amerikaan op heterdaad betrapt, al is daar tot dusver geen bewijs over gedeeld.

De hoorzitting in de rechtbank van Moskou was deels toegankelijk voor de media, die Gershkovich voor het eerst zagen sinds de arrestatie. Hij werd in een hok met glazen wanden van de rest van de zaal gescheiden. Op beelden van voordat het vonnis werd uitgesproken, is te zien dat hij zijn armen over elkaar heen had geslagen en glimlachte.

De Amerikaanse regering stelt dat Gershkovich ten onrechte wordt vastgehouden en heeft zijn vrijlating tot een prioriteit gemaakt. Hij kreeg maandag bezoek van de Amerikaanse ambassadeur in Rusland. Zij maakte achteraf bekend dat de journalist zich goed voelt en zich sterk houdt.

Gershkovich, wiens ouders de Sovjet-Unie voor de VS verlieten, schrijft al ruim vijf jaar over Rusland. Hij was bezig met een artikel over de houding van de Russische bevolking jegens rekruteringspogingen van het huurlingenleger van de Wagner Groep, dat in Oekraïne voor Rusland vecht.