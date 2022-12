Live - Oekraïne: ‘Russische bezetters martelen minderjarigen, aparte folterruimte voor tieners’

Nieuws Asielcrisis Groen-covoorzitter Nadia Naji over de opvangcrisis: ‘Ons geduld is op. De grenzen van het fatsoen zijn overschreden’ Groen-covoorzitter Nadia Naji over de opvangcrisis: ‘Ons geduld is op. De grenzen van het fatsoen zijn overschreden’