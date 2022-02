Liveblog Oekraïne

Live - Oekraïne. Russisch parlement geeft groen licht om militairen naar Oekraïne te sturen, VS spreken over ‘invasie’ en zetten deur open voor strenge sancties

Oekraïense militairen in de grensregio. Beeld AFP

De voormalige Sovjet-republiek Oekraïne zoekt toenadering tot het westen. Dat wil Russisch president Vladimir Poetin vermijden: hij stuurde meer dan 190.000 militairen naar de grensregio. De belangrijkste ontwikkelingen in het conflict volgt u in deze liveblog.



• Rusland heeft de pro-Russische separatistische regio’s Donetsk en Loehansk erkend en stuurt nu troepen ‘om de vrede te handhaven’. De VS noemen dat manoeuvre een ‘invasie’.



• Europa en de VS beraden zich over sancties. Duitsland besloot al om de belangrijke gaspijpleiding Nord Stream 2 voorlopig niet in gebruik te nemen.



