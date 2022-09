Live - Oekraïne. Russen voeren aanvallen uit op Zaporizja • Strengere straffen voor Russische deserteurs

Getuige­nis Oorlog in Oekraïne Oleksander, gemarteld door de Russen: ‘Ze hebben me niet kunnen kraken. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik had gepraat’ Oleksander, gemarteld door de Russen: ‘Ze hebben me niet kunnen kraken. Ik zou niet met mezelf kunnen leven als ik had gepraat’