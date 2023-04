Live - Oekraïne. Russen rukken op in delen van Bachmoet • Russische bommenwerper schiet per ongeluk op Russische stad

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal volgens NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg deelnemen aan de volgende top van de NAVO, in juli in Vilnius. Het is echter nog onduidelijk of Zelensky fysiek aanwezig zal zijn of hij de top via videoverbinding zal bijwonen. Om veiligheidsredenen worden de reizen van de Oekraïense president niet aangekondigd.

"Ik heb hem uitgenodigd en ik ben blij dat hij de uitnodiging heeft aanvaard", verklaarde Stoltenberg in de marge van een vergadering van de westerse bondgenoten op de Amerikaanse luchtmachtbasis Ramstein. De top vindt op 11 en 12 juli plaats in de Litouwse hoofdstad Vilnius.

Sinds de Russische inval in zijn land op 24 februari vorig jaar heeft Zelensky zijn land slechts enkele keren verlaten. De eerste reis bracht hem in december naar Polen en de VS, waar hij onder meer zijn Amerikaanse collega Joe Biden ontmoette. In februari reisde hij naar Londen, Parijs en Brussel voor besprekingen, en vervolgens begin april naar Warschau.

Op de NAVO-top zal onder meer de kwestie van het Oekraïense lidmaatschap besproken worden.