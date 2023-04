Live - Oekraïne. ‘Russen die bevelen niet uitvoeren in gaten in de grond gestopt’ • Rusland slaagt er niet in aanvoerroutes naar Bachmoet te blokkeren

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vrijdagavond een nieuwe oproep om wapens gelanceerd. In een videoboodschap vraagt hij onder meer om betere luchtverdediging, om het land te kunnen beschermen.

De oproep van de president komt er na een grootschalige Russische aanval: vrijdagmorgen werden verschillende Oekraïense steden onder vuur genomen met drones en raketten. Bij die aanval werden ook woonwijken getroffen. Het dodental is intussen verder opgelopen tot 25. In de centraal gelegen stad Oeman stierven minstens 23 mensen, onder wie vier kinderen. In Dnipro werden een moeder en haar driejarige dochter gedood.

In zijn videoboodschap somde Zelensky op welke wapen zijn land nodig heeft. “Luchtverdediging, een moderne luchtmacht - want een effectieve luchtverdediging is anders onmogelijk - artillerie, pantservoertuigen. Alles wat nodig is om onze steden en onze dorpen te beveiligen, zowel in het achterland als aan de frontlinies”, klinkt het.

De president wees erop dat het wellicht aan de Oekraïense luchtverdediging te danken is dat het aantal burgerslachtoffers niet verder opliep. Van de 23 kruisraketten die door Rusland waren afgevuurd, konden er volgens het Oekraïense leger 21 onderschept worden.

De Oekraïense minister van Defensie, Oleksiy Reznikov, zei vrijdag dan weer dat Oekraïne klaar is om zijn lente-offensief te beginnen. "De voorbereidingen zijn bijna voltooid. Het materiaal is beloofd, voorbereid en gedeeltelijk geleverd. In de breedste zin van het woord zijn we er klaar voor. Wanneer God het wil, zullen we het doen", klonk het.