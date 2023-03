Live - Oekraïne. ‘Rusland wil Noord-Koreaanse wapens in ruil voor voedsel’, zeggen VS • Minister Blinken keurt arrestatie journalist af

Het Russische leger heeft gisteren "met gedeeltelijk succes" Oekraïense posities in de stad Bachmoet bestormd. Dat heeft het Oekraïense leger gisteren gemeld in een update over de stand van zaken op het slagveld. "Onze verdedigers houden echter dapper de stad in handen en slaan talrijke aanvallen van de vijand af", aldus de Oekraïners.

De Amerikaanse denktank Institute for the Study of War bevestigt op basis van gelokaliseerd beeldmateriaal dat de Russen in het zuiden en zuidwesten van de stad gisteren en eergisteren enige terreinwinst hebben geboekt. Huurlingenleger Wagner gaat aan Russische zijde voorop in de strijd, maar volgens de denktank is de steun van het reguliere Russische leger steeds substantiëler.

Mark Milley, chef-staf van het Amerikaanse leger, meldde gisteren aan het Amerikaanse parlement dat Wagner momenteel actief is in Bachmoet met zo’n zesduizend "echte huurlingen" en twintig- tot dertigduizend rekruten, voornamelijk uit Russische gevangenissen. De aanval van de Russen op de stad is uitgelopen op een "slachtpartij", aldus Milley. "De Oekraïners richten veel dood en verderf aan onder die jongens."

De hoge verliezen van de Russen in Bachmoet zijn voor het Oekraïense leger reden om vast te houden aan de stad. De Oekraïense onderminister van Defensie Hanna Maljar beweert dat er dagen zijn waarop de verhouding tussen Russische en Oekraïense verliezen aan het oostfront "zo hoog als tien tegen één" is. Die bewering is niet onafhankelijk te verifiëren.

Maarten Albers