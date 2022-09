Live - Oekraïne. ‘Rusland door sancties gedwongen om artilleriemunitie van Noord-Korea te kopen’

Achter­grond Oorlog in Oekraïne ‘De activiteiten op de Krim markeren wellicht een nieuwe fase in de oorlog’: het Oekraïens leger is ook een beetje ‘MacGyver’ ‘De activiteiten op de Krim markeren wellicht een nieuwe fase in de oorlog’: het Oekraïens leger is ook een beetje ‘MacGyver’