Live - Oekraïne. Rusland: dagelijks 5.000 burgers ‘geëvacueerd’ uit Cherson

Inter­view Stanislav Aseyev ‘Ik wil de wereld laten weten wat er gebeurde in dit concentratiekamp’: Oekraïense schrijver overleefde beruchte Russische gevangenis in Donbas ‘Ik wil de wereld laten weten wat er gebeurde in dit concentratiekamp’: Oekraïense schrijver overleefde beruchte Russische gevangenis in Donbas