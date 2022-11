Live - Oekraïne. Rusland claimt stroomuitval in regio Koersk door Oekraïense aanvallen • ‘Ook brand in Russisch brandstofdepot’

Inter­view Bea Cantillon en Ive Marx ‘We worden boos van de sociale uitbuiting in Qatar, maar vinden het wel vervelend om onze poetshulpen meer dan 9 euro per uur te betalen’ ‘We worden boos van de sociale uitbuiting in Qatar, maar vinden het wel vervelend om onze poetshulpen meer dan 9 euro per uur te betalen’