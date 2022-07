Live - Oekraïne. Rusland beveelt leger om operaties in Oekraïne op te voeren

Inter­view Voorbij het verlies Nelly verloor een jaar geleden haar Jef: ‘Ik praat niet met hem. Ik ben niet gelovig in die zin. Weg is weg’ Nelly verloor een jaar geleden haar Jef: ‘Ik praat niet met hem. Ik ben niet gelovig in die zin. Weg is weg’