Live - Oekraïne. Rusland arresteert journalist van Wall Street Journal op verdenking van spionage

De Russische president Vladimir Poetin is er nog altijd heilig van overtuigd dat hij Oekraïne volledig kan veroveren. Dat schrijft de vooraanstaande Amerikaanse oorlogsdenktank Institute for the Study of War (ISW) in een update over de oorlog.

Ondanks de tegenslagen op het slagveld en de aanhoudende westerse steun, gelooft Poetin volgens de denktank nog altijd dat hij de oorlog zal winnen, zonder compromissen te hoeven sluiten aan de onderhandelingstafel. De Russische president is er volgens de experts van overtuigd dat Oekraïne zich tijdens een lange, slepende oorlog uiteindelijk gewonnen zal moeten geven of dat het Westen oorlogsmoe raakt en Kiev in de steek laat.

Het ISW komt tot die conclusie op basis van een analyse van de retoriek van Poetin, de verhogingen van de defensie-uitgaven en de Russische oorlogsvoering. De laatste maanden stoomt Poetin de bevolking en de defensie-industrie volgens de denktank steeds nadrukkelijker klaar voor een langdurig conflict. Dat deed Poetin ook dit weekend weer, in een door militaire hardliners bejubelde toespraak.

"Het feit dat deze inspanningen niet gepaard gaan met enige suggestie dat hij een vredescompromis overweegt – zelfs niet nadat de Chinese premier Xi Jinping tijdens een bezoek aan Moskou leek aan te bieden om te helpen onderhandelen over een vredesakkoord – geeft aan dat Poetin zijn doelen met geweld wil blijven bereiken", aldus het ISW.

Volgens het ISW zijn meerdere succesvolle Oekraïense tegenoffensieven de enige manier om Poetin naar de onderhandelingstafel te dwingen. Ook dan is het volgens de experts nog maar de vraag of de Russische president bereid zal zijn om compromissen te doen. "Een diplomatieke oplossing kan onmogelijk zijn omdat Poetin de realiteit niet onder ogen zal willen zien dat hij Oekraïne niet kan veroveren", concludeert het ISW.

Tom Kieft