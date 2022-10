Live - Oekraïne. Poetin: pijpleidingen Nord Stream kunnen gerepareerd worden, maar ‘bal ligt in het kamp van de EU’

Achter­grond Duitsland In het oosten van Duitsland is de onvrede met de Ruslandpolitiek groot: ‘Ik geloof dat we de betrekkingen met Rusland kunnen herstellen’ In het oosten van Duitsland is de onvrede met de Ruslandpolitiek groot: ‘Ik geloof dat we de betrekkingen met Rusland kunnen herstellen’