Live - Oekraïne. Poetin ontmoet Chinese minister van Defensie in Kremlin: ‘Verhouding tussen onze landen ontwikkelt zich goed’

De 21-jarige militair uit Massachusetts die gisteren door de FBI is gearresteerd op verdenking van het lekken van geheime militaire informatie, Jack Teixeira, is verschenen voor een federale rechter in Boston. Hij is formeel aangeklaagd voor het ongeoorloofd bewaren en verspreiden van militaire informatie.

Teixeira verscheen in de rechtbank in een kaki overall. Er waren geen camera's toegelaten in de zaal. Tijdens de korte zitting sprak hij slechts twee keer en antwoordde hij "ja" op de vraag of hij zijn zwijgrecht kende. In afwachting van zijn proces vraagt de openbare aanklager om Teixeira in hechtenis te nemen.

De precieze schade van het veiligheidslek wordt nog in kaart gebracht. De documenten brachten details aan het licht over Oekraïense militaire kwetsbaarheden maar ook informatie over bondgenoten zoals Israël en Zuid-Korea.

Op het moedwillig doorgeven van militaire informatie staat tot tien jaar gevangenisstraf in de VS. Afhankelijk van de precieze aanklacht zou Teixeira een langere straf kunnen krijgen.

