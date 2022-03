Live - Oekraïne. Poetin: ‘No-fly zone betekent oorlog’

• De NAVO gaat niet in op de vraag van Oekraïne om het luchtruim boven het land te sluiten. President Zelensky reageert boos en ontgoocheld: ‘Alle mensen die vanaf vandaag sterven, sterven ook door jullie.’

• Nu sancties opgelegd zijn aan Rusland, is de vraag of die de oligarchen aanzetten om zich tegen Poetin te keren. Zakenman Bill Browder heeft er weinig vertrouwen in: ‘Geen van hen is in staat om tegen Poetin op te staan.’

• Oekraïne telt 15 kerncentrales. Nu er bommen vallen en branden uitbreken, maken kenners zich zorgen. Wat gebeurt er als de centrales zonder stroom komen te zitten?

• Onze reporter voelt intussen de strijdlust in Kiev: ‘Ik sterf nog liever dan te moeten leven onder dictatuur van Poetin’