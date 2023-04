Live - Oekraïne. ‘Plannen van VS en NAVO rond Oekraïens tegenoffensief uitgelekt en verspreid op Twitter’

De Franse president Emmanuel Macron en de Chinese president Xi Jinping hebben donderdag in Peking opgeroepen om zo snel mogelijk vredesonderhandelingen over de oorlog in Oekraïne op te starten. Over de voorwaarden voor gesprekken lijken de meningen echter nog steeds uiteen te lopen. Tegelijkertijd sluit Rusland een rol voor China als bemiddelaar en een staakt-het-vuren uit.

Er moeten "zo snel mogelijk onderhandelingen hervat worden om een duurzame vrede op te bouwen", stelt Macron. De president beklemtoont wel dat een duurzame vrede "niet bereikt kan worden zonder respect voor het Oekraïense volk, het volk dat aangevallen is". Duurzame vrede kan ook niet bereikt worden "zonder dat Rusland een geste doet", aldus Macron.

"We willen niet zomaar een einde aan het conflict, maar respect voor de soevereiniteit en territoriale integriteit van Oekraïne. Dat is de voorwaarde voor een duurzame vrede. En we willen dat er geen escalatie op korte termijn komt en dat we duurzame stabiliteit mogelijk maken", maakte Macron duidelijk op een persconferentie na afloop van zijn gesprek met Xi. Al voor aanvang van het onderhoud had Macron verklaard dat hij rekent op China, dat zijn invloed in Moskou zou moeten aanwenden "om Rusland tot rede te brengen en iedereen aan de onderhandelingstafel".

Ook Xi sprak zich na afloop van het gesprek met Macron voor onderhandelingen uit. In zijn statement herhaalde de president echter de krachtlijnen van het twaalfpuntenplan dat China in februari publiceerde en dat in het Westen op kritiek stuitte. Zo erkende de position paper van Peking wel in algemene termen het recht op territoriale soevereiniteit, maar werd er geen terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïens grondgebied gesuggereerd.

Xi beklemtoont ook opnieuw dat bij de zoektocht naar een vreedzame oplossing voor de oorlog in Oekraïne rekening moet worden gehouden met "legitieme veiligheidsbelangen van alle partijen". Daarmee erkent hij de Russische bezorgdheid over de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. China bepleit "een evenwichtig Europees veiligheidskader", aldus Xi.

Xi lanceerde ook een nieuwe oproep tot terughoudendheid. Hij herhaalde dat de inzet van biologische, chemische of nucleaire wapens in de oorlog in Oekraïne vermeden moet worden, alsook aanvallen op burgers of burgerdoelwitten. Op dat vlak zit hij helemaal op dezelfde lijn als Macron. "Uiteraard moet het nucleaire volledig uitgesloten worden in dit conflict", zegt hij. "In dat opzicht moet iedereen herinnerd worden aan zijn plichten, in het bijzonder Rusland dat dergelijke wapens wil ontplooien in Wit-Rusland".

Het onderhoud tussen Xi en Macron duurde ongeveer anderhalf uur. Terwijl ze in Peking overleg pleegden, sloot Rusland echter een Chinese bemiddeling uit. "Uiteraard beschikt China over een formidabel en efficiënt potentieel wat bemiddeling betreft", stelt regeringswoordvoerder Dmitri Peskov. "Maar de situatie met Oekraïne is complex, er is geen perspectief op een politieke regeling. Momenteel hebben we geen andere oplossing dan onze speciale militaire operatie voort te zetten".