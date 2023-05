Live - Oekraïne. Paus Franciscus bespreekt rol Vaticaan in vredesmissie • Russische raketaanvallen op Kiev afgeweerd

Paus Franciscus is geland in Hongarije voor een driedaags bezoek. Hij heeft er onder meer een ontmoeting met premier Viktor Orbán. Tijdens het bezoek zal het niet alleen gaan over Hongaarse aangelegenheden, maar ook over de oorlog in Oekraïne.

Zowel Hongarije als het Vaticaan hebben kritiek gekregen over hun opstelling richting Rusland. Premier Orbán onderhoudt goede banden met de Russische president Poetin en is een tegenstander van strenge sancties tegen Rusland.

Paus Franciscus weigerde lange tijd de Russische invasie ondubbelzinnig te veroordelen, hoewel hij inmiddels spreekt van "agressie" tegen Oekraïne en Oekraïners omschrijft als "martelaren". Ook vroeg hij zich hardop af of het Westen de oorlog "op de een of andere manier had uitgelokt, of niet heeft weten te voorkomen". Volgens de paus moet Oekraïne ook openstaan voor onderhandelingen.

Zelf vinden Hongarije en het Vaticaan dat ze vooral pro-vrede zijn. Volgens Orbán zijn het zelfs de enige twee Europese landen die aan die omschrijving voldoen. Hongaarse media presenteren het bezoek van de paus als diplomatieke overwinning en steun voor de Hongaarse opstelling: "De paus staat zij-aan-zij met ons", aldus Magyar Nemzet, een krant die sterk op de hand is van Orbáns Fidesz-partij.

Joram Bolle