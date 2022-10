Live - Oekraïne. Opnieuw herschikking in legertop: Rusland ontslaat commandant van troepen in oosten van Oekraïne

Achter­grond Oorlog in Oekraïne ‘Hiermee stop je de opmars én de terugtocht van de Russen’: ‘regen van antitankmijnen’ is het nieuwe wapen in de strijd ‘Hiermee stop je de opmars én de terugtocht van de Russen’: ‘regen van antitankmijnen’ is het nieuwe wapen in de strijd