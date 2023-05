Live - Oekraïne. Opnieuw goederentrein in westen van Rusland ontspoord door explosie

In de bezette Zuid-Oekraïense stad Melitopol is vandaag opnieuw een regionale politiechef getroffen door een explosie. Het explosief was bij het hek van zijn woning geplaatst en ging af toen hij het hek opende om naar zijn werk te gaan, zo blijkt uit onderzoek van een Russisch onderzoeksteam. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Hij is gewond geraakt en overgebracht naar een ziekenhuis.

Het is de tweede keer in een week dat Melitopol wordt opgeschrikt door een explosie bij een woning. Vorige week kwam een andere lokale politiechef, Oleksandr Misjtsjenko, om het leven nadat een handgemaakt explosief was ontploft bij de ingang van zijn appartementencomplex.

De Russische federale veiligheidsdienst FSB heeft drie personen aangehouden in verband met de explosie bij het huis van Misjtsjenko. Volgens de FSB zijn zij mogelijk lid van een ‘sabotagegroep’. Een van de verdachten is Oekraïens, de andere twee zijn Russen. Of dezelfde groep betrokken is bij de tweede explosie is nog niet duidelijk.

Eva Selderbeek