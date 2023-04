Live - Oekraïne. Oekraïne: Russen dwingen burgers te evacueren uit bezette delen van Cherson

Oekraïne was op 24 februari 2023, een jaar na het begin van de Russische invasie, van plan grootschalige aanvallen uit te voeren op Moskou. De aanvallen moesten de oorlog dichter bij ‘de gewone Rus’ brengen, maar de Amerikaanse regering wist het Oekraïense leiderschap – vermoedelijk uit angst voor verdere escalatie – ervan te overtuigen van de plannen af te zien. Dat meldt The Washington Post op basis van een geheim document van de Amerikaanse veiligheidsdienst CIA.

In het rapport, dat onderdeel is van het grootschalige lek van geheime en gevoelige Amerikaanse overheidsdocumenten dat begin deze maand bekend werd, staat dat de regering in Kiev er uiteindelijk mee instemde een grootschalige aanval op Moskou uit te stellen. Wie er ingreep en wat de Oekraïners ervan kon overtuigen om van de aanval af te zien, wordt in het rapport niet vermeld. Of het Oekraïense leger nog wel van plan is aanvallen op een later moment uit te voeren, is evenmin duidelijk.

In het Westen wordt gevreesd dat de Russische president Poetin een grootschalige aanval op Russisch grondgebied weleens zou kunnen beantwoorden met de inzet van nucleaire wapens. Temeer als bij zo’n aanval westerse wapens worden gebruikt. Om die reden weigert Washington vooralsnog ATACMS-langeafstandsraketten te leveren aan Oekraïne, waarmee doelen diep in Russisch grondgebied kunnen worden geraakt.

Met welke wapens de Oekraïense strijdkrachten van plan waren Moskou te bestoken, wordt in het gelekte rapport niet duidelijk. Het vermoeden dat Kiev beschikking heeft over wapens waarmee het Moskou (dat op zo’n 450 kilometer van de Oekraïense grens ligt) kan bereiken, is er al langer. De afgelopen maanden zijn er meermaals mysterieuze explosies en droneaanvallen geweest op Russisch grondgebied, waaronder op de militaire vliegbasis Engels, zo’n 800 kilometer van de Oekraïense grens vandaan. Kiev ontkent echter steevast achter deze aanvallen te zitten.

