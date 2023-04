Live - Oekraïne. Oekraïne en Polen maken afspraken over militaire steun en export van graan • Letland voert dienstplicht opnieuw in

Letland gaat de militaire dienstplicht opnieuw invoeren als reactie op de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne. Het parlement van het Baltische EU- en NAVO-land heeft daarvoor woensdag in Riga de nodige wetswijzigingen goedgekeurd. Het is de bedoeling dat de militaire dienst vanaf midden 2023 geleidelijk opnieuw wordt ingevoerd, eerst op vrijwillige basis en vanaf volgend jaar in verplichte vorm.

Letland schafte de dienstplicht in 2007 af en vormde zijn strijdkrachten om tot een beroepsleger, ondersteund door een vrijwilligersleger. De Baltische staat grenst aan Rusland en zijn bondgenoot Wit-Rusland.

"Sinds de brute grootschalige aanval van Rusland op Oekraïne leven we in een nieuwe geopolitieke realiteit", aldus minister van Defensie Inara Murniece. De herinvoering van de militaire dienst is "het antwoord van Letland op de nieuwe veiligheidssituatie in onze regio". "Omdat we uit de ervaring van Oekraïne weten dat het zonder een moreel stabiele en voorbereide samenleving niet mogelijk is om de confrontatie met een agressor aan te gaan."

Mannen van 18 tot 27 jaar zullen voortaan worden opgeroepen. Vrouwen kunnen zich vrijwillig aanmelden voor de elf maanden durende militaire opleiding. Letten die wegens religieuze of andere persoonlijke overtuigingen weigeren in het leger te dienen, kunnen als alternatief civiele dienst nemen in een instelling onder het gezag van het ministerie van Defensie.