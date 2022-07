Live - Oekraïne. Oekraïense minister: vijftig Russische wapendepots vernietigd • Kremlin: ‘Aanvallen op Odessa hebben geen invloed op graanexport’

Inter­view Schoeters en Destadsbader ‘Intussen voel ik me weer op en top gelukkig. Maar ik heb toch af en toe geblèt in de auto. Dat was me nog nooit overkomen’ ‘Intussen voel ik me weer op en top gelukkig. Maar ik heb toch af en toe geblèt in de auto. Dat was me nog nooit overkomen’