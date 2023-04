Live - Oekraïne. Nachtelijke droneaanvallen in heel Oekraïne, ook op Kiev • Russische bommenwerper schiet per ongeluk op Russische stad

De Oekraïense militaire inlichtingendienst heeft eind vorig jaar plannen opgesteld voor aanvallen op Russische doelen in Syrië. Dat schrijft The Washington Post op basis van Amerikaanse inlichtingen die uitgelekt zijn via Discord. De aanvallen zouden uitgevoerd worden door de SDF, een door Koerden geleide militie in het noorden van Syrië, maar president Volodymyr Zelensky blies het plan af.

Rusland mengde zich in 2015 in de Syrische burgeroorlog om president Assad in het zadel te houden. Sindsdien zijn duizenden Russische strijdkrachten permanent in het land aanwezig, met onder meer gevechtsvliegtuigen en luchtverdediging. Ook huurlingenleger Wagner zit in Syrië, en beheert er onder meer olie- en gasvelden. Vorig jaar dirigeerde Rusland een aantal eenheden uit Syrië naar het front in Oekraïne.

Door Russische doelen in Syrië aan te vallen, hoopten de Oekraïners Rusland te dwingen manschappen en materieel weer naar Syrië over te hevelen. De Oekraïners overwogen onder meer aanvallen met drones op een basis van Wagner, olie- en gasvelden, een vliegveld, en de Russische marinebasis in Tartus. Vanwege de onoverzichtelijke situatie in Syrië zou het gemakkelijk zijn voor de Oekraïners om te beweren dat ze niets met de aanvallen te maken hadden.

Waarom Zelensky er uiteindelijk voor koos om het project te annuleren, wordt uit het document niet geheel duidelijk. Volgens de Amerikanen speelden meerdere redenen vermoedelijk een rol: druk vanuit de VS, het beperkte aantal drones waar Oekraïne over beschikt, en twijfels of de aanvallen zouden slagen. Ook zou het kunnen dat Zelensky zijn beperkte middelen liever inzet voor operaties in Rusland, die tot nu toe relatief succesvol zijn geweest.

Maarten Albers