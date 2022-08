Live - Oekraïne. Na zware ontploffingen op de Krim: ‘Satellietfoto’s tonen verwoeste vliegtuigen op Russisch vliegveld’

Achter­grond Geboorte Experts bezorgd over uitbreiding van prenatale NIP-testen: ‘Vrouwen zeggen nu weleens: als ik dit allemaal geweten had, had ik anders beslist’ Experts bezorgd over uitbreiding van prenatale NIP-testen: ‘Vrouwen zeggen nu weleens: als ik dit allemaal geweten had, had ik anders beslist’