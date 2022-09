Liveblog Oorlog Oekraïne

Live - Oekraïne. Na ontdekking ‘massagraf’ in Charkiv: Rusland ontkent oorlogsmisdaden

Het onderzoek naar de ruim 450 lichamen die in de bossen van het stadje Izjoem in Oost-Oekraïne zijn begraven, is in volle gang. Beeld AP

Lees de belangrijkste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne hieronder in de liveblog. Download de app van De Morgen en krijg meteen een bericht bij belangrijk nieuws.