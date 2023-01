Live - Oekraïne. Minstens vijf doden en 27 gewonden bij Russische raketaanval op woongebouw in Dnipro

Inter­view Tijmen Govaerts Acteur Tijmen Govaerts: ‘Als ik hier rondloop in Brussel, kan ik alleen maar vaststellen: dit is hoe de toekomst er zal uitzien’ Acteur Tijmen Govaerts: ‘Als ik hier rondloop in Brussel, kan ik alleen maar vaststellen: dit is hoe de toekomst er zal uitzien’