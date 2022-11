Liveblog Oorlog in Oekraïne

Live - Oekraïne. ‘Hevige artilleriegevechten in Loehansk, Russen kwetsbaar’ • Polen wil Patriot-luchtverdediging van Duitsland

Een Russische brandstofopslagplaats staat maandagmorgen in brand na een Oekraïense artillerieaanval in de buurt van Makeevka in de Donbas. Beeld REUTERS

Lees de belangrijkste ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne hieronder in de liveblog. Download de app van De Morgen en krijg meteen een bericht bij belangrijk nieuws.